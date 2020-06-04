Во Львове играть не будут: УПЛ перенесла дату и место проведения одного из матчей 25-го тура
16:01, 04 июня 2020Футбол
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Матч между "Львовом" и "Днепром-1" перенесен в Днепр.
Матч пройдет на Днепр-Арене / фото facebook.com/sportclubdnipro1
Дирекция Украинской Премьер-лиги приняла решение перенести дату и место проведения матча 25-го тура между "Львовом" и "Днепром-1".
Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.
Встреча перенесена со Львова в Днепр и состоится на стадионе "Днепр-Арена". При этом "Львов" будет номинальным хозяином матча.
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Матч перенесен с 6 на 7 июня и начнется в 19.30.
Причиной переноса является тяжелая эпидемиологическая ситуация на Галичине.
После 24 туров "Днепр-1" занимает седьмое место в УПЛ, а "Львов" - девятое.
Как сообщал УНИАН, ранее УПЛ официально отменила два матча с участием "Карпат", в которых было зафиксировано 26 случаев заражения коронавирусом.
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