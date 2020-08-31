31 августа в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги чемпионов, по итогам которой первого соперника получило киевское "Динамо".
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По итогам процедуры соперником команды Мирчи Луческу стал нидерландский АЗ. Поединок состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" при пустых трибунах.
Киевляне вместе с португальской "Бенфикой" и бельгийским "Гентом" попали в число сеяных команд в пути представителей лиг.
На данном этапе все пары сыграют по одному матчу, чтобы определить обладателя путевки в следующий раунд.
Матчи будут проходить 15-16 сентября. Первые команды в парах станут хозяевами поединков.
Победители выйдут в раунд плей-офф отбора. "Динамо" в случае поражения от АЗ отправится в групповой этап Лиги Европы.
Все результаты жеребьевки 3-го раунда отбора ЛЧ:
Путь чемпионов
"Ференцварош" (Венгрия) - "Динамо" Загреб (Хорватия)
"Карабах" (Азербайджан) - "Мольде" (Норвегия)
"Омония" (Кипр) - "Црвена Звезда" (Сербия)
"Мидтьюлланд" (Дания) - "Янг Бойз" (Швейцария)
"Маккаби" Тель-Авив (Израиль) - "Динамо-Брест" (Беларусь)
Путь представителей лиг
ПАОК (Греция) - "Бенфика" (Португалия)
"Динамо" Киев (Украина) - АЗ (Нидерланды)
"Гент" (Бельгия) - "Рапид" (Австрия)
Украинские клубы в еврокубках 2020-2021
- В Лиге чемпионов Украину помимо "Динамо" представит "Шахтер". "Горняки" стартуют сразу с группового этапа, который стартует 20 октября.
- На групповом этапе Лиги Европы выступит "Заря". Первый матч луганский клуб проведет 22 октября.
- "Колос" 17 сентября сыграет во втором раунде квалификации Лиги Европы, а "Десна" 24 сентября стартует с третьего раунда квалификации ЛЕ.
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