Киевляне начнут свой еврокубковый путь в третьем раунде квалификации турнира.

31 августа в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги чемпионов, по итогам которой первого соперника получило киевское "Динамо".

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По итогам процедуры соперником команды Мирчи Луческу стал нидерландский АЗ. Поединок состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" при пустых трибунах.

Киевляне вместе с португальской "Бенфикой" и бельгийским "Гентом" попали в число сеяных команд в пути представителей лиг.

На данном этапе все пары сыграют по одному матчу, чтобы определить обладателя путевки в следующий раунд.

Матчи будут проходить 15-16 сентября. Первые команды в парах станут хозяевами поединков.

Победители выйдут в раунд плей-офф отбора. "Динамо" в случае поражения от АЗ отправится в групповой этап Лиги Европы.

Все результаты жеребьевки 3-го раунда отбора ЛЧ:

Путь чемпионов

"Ференцварош" (Венгрия) - "Динамо" Загреб (Хорватия)

"Карабах" (Азербайджан) - "Мольде" (Норвегия)

"Омония" (Кипр) - "Црвена Звезда" (Сербия)

"Мидтьюлланд" (Дания) - "Янг Бойз" (Швейцария)

"Маккаби" Тель-Авив (Израиль) - "Динамо-Брест" (Беларусь)

Путь представителей лиг

ПАОК (Греция) - "Бенфика" (Португалия)

"Динамо" Киев (Украина) - АЗ (Нидерланды)

"Гент" (Бельгия) - "Рапид" (Австрия)

Украинские клубы в еврокубках 2020-2021

В Лиге чемпионов Украину помимо "Динамо" представит "Шахтер". "Горняки" стартуют сразу с группового этапа, который стартует 20 октября.

На групповом этапе Лиги Европы выступит "Заря". Первый матч луганский клуб проведет 22 октября.

"Колос" 17 сентября сыграет во втором раунде квалификации Лиги Европы, а "Десна" 24 сентября стартует с третьего раунда квалификации ЛЕ.

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Автор: Данил Слесь