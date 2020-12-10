Групповой этап ЛЧ 2020-2021 завершен.

9 декабря состоялись заключительные матчи группового этапа Лиги чемпионов 2020-2021. На поле вышли команды из групп А, В, С и D.

Также был доигран матч в группе H между ПСЖ и "Истанбулом", который днем ранее был остановлен из-за расистского скандала.

"Шахтер" сыграл вничью с "Интером", благодаря чему вышел в Лигу Европы.

По итогам заключительных матчей в плей-офф ЛЧ пробились "Атлетико", "Реал", "Боруссия" М и "Аталанта".

Результаты матчей

Группа A

"Бавария" - "Локомотив" - 2:0

Голы: Зюле, 63, Шупо-Мотинг, 80

"Зальцбург" - "Атлетико" - 0:2

Голы: Эрмосо, 39, Карраско, 86

Итоговое положение команд: "Бавария" - 16 очков, "Атлетико" - 9, "Зальцбург" - 4, "Локомотив" - 3

Группа B

"Интер" - "Шахтер" - 0:0

"Реал" - "Боруссия" М - 2:0

Голы: Бензема, 9, 32

Итоговое положение команд: "Реал" - 10 очков, "Боруссия" М - 8, "Шахтер" - 8, "Интер" - 6

Группа C

"Олимпиакос" - "Порту" - 0:2

Голы: Отавио, 10 (с пенальти), Урибе, 77

"Манчестер Сити" - "Марсель" - 3:0

Голы: Ферран Торрес, 48, Агуэро, 77, Стерлинг, 90

Итоговое положение команд: "Манчестер Сити" - 16 очков, "Порту" - 13, "Олимпиакос" - 3, "Марсель" - 3

Группа D

"Митьюлланд" - "Ливерпуль" - 1:1

Голы: Шольц, 62 (с пенальти) - Салах, 1

"Аякс" - "Аталанта" - 0:1

Гол: Муриэль, 85

Итоговое положение команд: "Ливерпуль" - 13 очков, "Аталанта" - 11, "Аякс" - 7, "Митьюлланд" - 2

Группа H

ПСЖ - "Истанбул Башакшехир" - 5:1

Голы: Неймар, 21, 38, 50, Мбаппе, 42 (с пенальти), 62 - Мехмет Топал, 57

Итоговое положение команд: ПСЖ - 12 очков, "РБ Лейпциг" - 12, МЮ - 9, "Истанбул" - 3

Лига чемпионов 2020-2021: главное

Групповой этап ЛЧ 2020-2021 проходил в формате игр дома и на выезде с 20 октября по 9 декабря.

6-й тур Лиги чемпионов: результаты матчей 8 декабря.

В плей-офф ЛЧ пробились "Манчестер Сити", "Порту", "Севилья", "Челси", "Барселона", "Ювентус", "Бавария", "Ливерпуль", "Боруссия" Д, "Лацио", "РБ Лейпциг", ПСЖ, "Атлетико", "Реал", "Боруссия" М и "Аталанта".

Жеребьевка 1/8 финала ЛЧ состоится 14 декабря.

Плей-офф ЛЧ пройдет с 16 февраля по 29 мая - в этот день в Стамбуле состоится финальный матч.

Украину на групповом этапе ЛЧ представляли "Динамо" и "Шахтер". И киевляне, и "горняки" заняли третьи места в своих группах и весной сыграют в Лиге Европы.

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Автор: Антон Дударь