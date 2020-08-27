Лига чемпионов: определились потенциальные соперники Динамо и другие результаты второго раунда квалификации

Подошел к концу второй этап отборочного раунда нового сезона Лиги чемпионов.

25 и 26 августа проходили матчи второго раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2020/21.

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Из-за пандемии коронавируса в нынешнем сезоне ЛЧ эта стадия турнира проходит в одноматчевом формате.

Брестское "Динамо" с украинцами Артемом Милевским и Евгением Хачериди в составе обыграло боснийский "Сараево" со счетом 2:1.

Венгерский "Ференцварош", который тренирует Сергей Ребров, на выезде победил "Селтик" - 2:1. Всю игру на поле в составе гостей провел украинский полузащитник Игорь Харатин.

Также потенциальных соперников узнало киевское "Динамо". В третьем раунде отбора команда Мирчи Луческу сыграет с одним из трех клубов - ПАОК (Греция), АЗ (Нидерланды) или "Рапид" (Австрия).

Результаты всех матчей второго раунда отбора:

"Тирана" (Албания) - "Црвена Звезда" (Сербия) - 0:1

ПАОК (Греция) - Бешикташ (Турция) - 3:1

"Селтик" (Шотландия) - "Ференцварош" (Венгрия) - 1:2

"Янг Бойз" (Швейцария) - "Клаксвик" (Фарерские острова) - 3:1

"Клуж" (Румыния) - "Динамо" Загреб (Хорватия) - 2:2 (5:6 - по пенальти)

"Легия" (Польша) - "Омония" (Кипр) - 0:2

"Динамо" Брест (Беларусь) - "Сараево" (Босния и Герцеговина) - 2:1

"Лудогорец" (Болгария) - "Мидтъюлланд" (Дания) - 0:1

"Локомотива" (Хорватия) - "Рапид" (Австрия) - 0:1

"Судува" (Литва) - "Маккаби" Тель-Авив (Израиль) - 0:3

"Целье" (Словения) - "Мольде" (Норвегия) - 1:2

"Карабах" (Азербайджан) - "Шериф" (Молдова) - 2:1

АЗ (Нидерланды) - "Виктория" (Чехия) - 3:1

Лига чемпионов 2020-2021: что нужно знать

Все раунды в квалификации этого сезона будут состоять из одного матча, кроме раунда плей-офф, где команды традиционно сыграют дома и на выезде.

Третий раунд квалификации пройдет 15-16 сентября, а раунд плей-офф - 22 и 30 сентября.

Групповой этап ЛЧ 2020-2021 стартует 20 октября. Жеребьевка запланирована на 1 октября. Продлится групповая стадия в традиционном формате (игры дома и на выезде) до 8 декабря.

Плей-офф ЛЧ пройдет с 16 февраля по 29 мая - в этот день в Стамбуле состоится финальный матч.

Киевское "Динамо" стартует в квалификации ЛЧ с третьего раунда. Жеребьевка этого этапа состоитс 31 августа. "Шахтер" начнет выступление в турнире с группового этапа.

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Автор: Данил Слесь