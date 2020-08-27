Лига чемпионов: определились потенциальные соперники Динамо и другие результаты второго раунда квалификации
25 и 26 августа проходили матчи второго раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2020/21.
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Из-за пандемии коронавируса в нынешнем сезоне ЛЧ эта стадия турнира проходит в одноматчевом формате.
Брестское "Динамо" с украинцами Артемом Милевским и Евгением Хачериди в составе обыграло боснийский "Сараево" со счетом 2:1.
Венгерский "Ференцварош", который тренирует Сергей Ребров, на выезде победил "Селтик" - 2:1. Всю игру на поле в составе гостей провел украинский полузащитник Игорь Харатин.
Также потенциальных соперников узнало киевское "Динамо". В третьем раунде отбора команда Мирчи Луческу сыграет с одним из трех клубов - ПАОК (Греция), АЗ (Нидерланды) или "Рапид" (Австрия).
Результаты всех матчей второго раунда отбора:
"Тирана" (Албания) - "Црвена Звезда" (Сербия) - 0:1
ПАОК (Греция) - Бешикташ (Турция) - 3:1
"Селтик" (Шотландия) - "Ференцварош" (Венгрия) - 1:2
"Янг Бойз" (Швейцария) - "Клаксвик" (Фарерские острова) - 3:1
"Клуж" (Румыния) - "Динамо" Загреб (Хорватия) - 2:2 (5:6 - по пенальти)
"Легия" (Польша) - "Омония" (Кипр) - 0:2
"Динамо" Брест (Беларусь) - "Сараево" (Босния и Герцеговина) - 2:1
"Лудогорец" (Болгария) - "Мидтъюлланд" (Дания) - 0:1
"Локомотива" (Хорватия) - "Рапид" (Австрия) - 0:1
"Судува" (Литва) - "Маккаби" Тель-Авив (Израиль) - 0:3
"Целье" (Словения) - "Мольде" (Норвегия) - 1:2
"Карабах" (Азербайджан) - "Шериф" (Молдова) - 2:1
АЗ (Нидерланды) - "Виктория" (Чехия) - 3:1
Лига чемпионов 2020-2021: что нужно знать
- Все раунды в квалификации этого сезона будут состоять из одного матча, кроме раунда плей-офф, где команды традиционно сыграют дома и на выезде.
- Третий раунд квалификации пройдет 15-16 сентября, а раунд плей-офф - 22 и 30 сентября.
- Групповой этап ЛЧ 2020-2021 стартует 20 октября. Жеребьевка запланирована на 1 октября. Продлится групповая стадия в традиционном формате (игры дома и на выезде) до 8 декабря.
- Плей-офф ЛЧ пройдет с 16 февраля по 29 мая - в этот день в Стамбуле состоится финальный матч.
- Киевское "Динамо" стартует в квалификации ЛЧ с третьего раунда. Жеребьевка этого этапа состоитс 31 августа. "Шахтер" начнет выступление в турнире с группового этапа.
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