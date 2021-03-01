Виктор Леоненко не верит в команду Мирчи Луческу.

Известный экс-нападающий "Динамо", а ныне эксперт телеканалов "Футбол" Виктор Леоненко прокомментировал поединок 1/16 финала Лиги Европы, в котором вице-чемпион Украины обыграл "Брюгге" (1:0), а также сделал прогноз на предстоящий поединок с испанским "Вильярреалом".

Об этом сообщают телеканалы "Футбол 1, 2, 3".

"Поражением этот матч точно не должен был закончиться. Здесь все совпало для "Динамо". Во-первых, они усыпили соперника, потому что "Брюгге" ничего не создал. Не знаю, где там Цыганков увидел, что спасал Бущан. А самое главное, это то, что хорошо сыграли в обороне. Плюс, Соболь не заметил опасного как в нашем чемпионате, так и в еврокубках в составе "Динамо" - Цыганкова", - заявил Леоненко.

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"Если смотреть по игре, то "Динамо" точно не пройдет "Вильярреал". Я "Вильярреал" не видел, но интересно проверить "чуйку". С такой игрой "Динамо" их не пройдет. А если все будет так, как с "Брюгге", так любая команда может пройти", - считает одиозный эксперт.

Напомним, что первый матч запланирован на 11 марта в Киеве, а ответный - на 18 марта в Испании.

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Автор: Будрин Артем