Ларри Кайоде в ближайшее время не вернется в Украину.

Нападающий донецкого "Шахтера" Ларри Кайоде перешел в "Сивасспор" на правах аренды.

Об этом сообщил официальный сайт турецкого клуба.

Соглашение будет действовать до конца нынешнего сезона.

В прошлом сезоне 27-летний нигериец также играл в аренде, представляя турецкий клуб "Газишехир Газиантеп".

Всего форвард провел 29 матчей, забил 10 голов и отдал 7 результативных передач.

Ларри Кайоде перешел в "Шахтер" в 2018 году из "Манчестер Сити". В составе дончан в УПЛ он провел 10 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

За "Сивасспор" выступает экс-футболист киевского "Динамо" Сергей Рыбалка. В прошлом сезоне команда заняла четвертое место в турецкой Суперлиге.

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Перевод: Данил Слесь