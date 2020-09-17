Кайоде продолжит играть в аренде / фото footboom.com
Нападающий донецкого "Шахтера" Ларри Кайоде перешел в "Сивасспор" на правах аренды.
Об этом сообщил официальный сайт турецкого клуба.
Соглашение будет действовать до конца нынешнего сезона.
В прошлом сезоне 27-летний нигериец также играл в аренде, представляя турецкий клуб "Газишехир Газиантеп".
Всего форвард провел 29 матчей, забил 10 голов и отдал 7 результативных передач.
Ларри Кайоде перешел в "Шахтер" в 2018 году из "Манчестер Сити". В составе дончан в УПЛ он провел 10 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист.
За "Сивасспор" выступает экс-футболист киевского "Динамо" Сергей Рыбалка. В прошлом сезоне команда заняла четвертое место в турецкой Суперлиге.
фото sivasspor.org.tr
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