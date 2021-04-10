Последний раз действующие чемпионы Англии побеждали дома 16 декабря 2020 года.

Главный коуч "Ливерпуля" Юрген Клопп озвучил причины негативных результатов на домашнем поле мерсисайдцев - "Энфилде".

Об этом сообщает Sky Sports.

"Одной из главных причин, бесспорно, является отсутствие болельщиков на трибунах. Многие команды имеют эту проблему. Вдобавок, причиной того, что мы не выигрывали домашние игры, является то, что мы играли не во всех матчах достаточно хорошо", - считает экс-тренер дортмундской "Боруссии".

"Были домашние поединки, когда мы проигрывали, но после которых я думал, что в другие времена, даже без болельщиков, мы точно должны были бы выиграть эту игру, но мы этого не сделали. Шесть домашних игр подряд проигрываем на "Энфилде"? Ничего себе! Это долго. Мы должны изменить это. Но это не то, что я могу изменить на тренировках или еще где-то, мы просто должны привести себя в правильное мышление", - добавил харизматичный немец.

"Долгое время никто не мог объяснить, почему мы так сильны дома, по крайней мере, с точки зрения результатов. Сейчас это непросто объяснить, но главная причина - это то, что мы скучаем по своим фанатам", - завершил мысль 53-летний специалист.

Заметим, что в этом году "Ливерпуль" сыграл семь поединков на "Энфилде" в АПЛ, проиграв шесть из них и добыв одну ничью. Последний раз действующие чемпионы Англии побеждали дома 16 декабря 2020 года у "Тоттенхэма".

Читайте такжеИзвестный немецкий клуб уволил тренера за слова о ЛГБТ и мигрантах

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Будрин Артем