Каха Каладзе испытывает проблемы с кровоснабжением мозга.

Мэр Тбилиси, бывший защитник киевского "Динамо" и итальянского "Милана" Каха Каладзе оказался в больнице из-за проблем с кровоснабжением головного мозга.

Об этом Каладзе сообщил на своей странице в Facebook.

По словам 43-летнего грузина, у него диагностировали вертебро-базилярный синдром и вестибулопатию.

"Друзья, ко мне приходит много сообщений от знакомых и совершенно незнакомых людей о том, где я и почему я не кажусь активным. Считаю себя обязанным дать вам информацию: у меня подтвержден вертебро-базилярный синдром и вестибулопатия, поэтому я на медицинских исследованиях в одной из клиник Тбилиси. Работаю дистанционно и продолжаю лечение. Я хотел, чтобы вы получили эту информацию от меня. До встречи!", - написал Каладзе.

Вертебро-базилярный синдром и вестибулопатия: справка

Вертебро-базилярный синдром (вертебо-базилярная недостаточность) - нарушение функционирования головного мозга вследствие ослабления кровотока в базилярной или позвоночных артериях.

Вестибулопатия (нарушение функции вестибулярного анализатора) - это симптомокомплекс, который может сопровождать самые разные болезни или быть конституциональной особенностью и проявляться внезапным появлением или постоянными головокружением и шаткостью при ходьбе.

Каха Каладзе: карьера в футболе и политике

По ходу карьеры Каладзе выступал за "Динамо" Тбилиси (1993-1997), "Динамо" Киев (1998-2000), итальянские "Милан" (2001-2020) и "Дженоа" (2010-2012). За сборную Грузии провел 83 матча, забив 1 гол.

Он становился чемпионом Грузии (4 раза), чемпионом Украины (трижды), чемпионом Италии (2004), выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА (по два раза), а также ряд других трофеев.

В 2012 году Каладзе вступил в ряды партии "Грузинская мечта" и был избран в парламент Грузии, а также занял посты вице-премьера и министра энергетики Грузии.

Осенью 2017 года Каладзе баллотировался на пост мэра Тбилиси и победил в первом туре, набрав 51,4 процента голосов.

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Автор: Антон Дударь