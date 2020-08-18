"Застали врасплох": тренер Интера - о разгроме Шахтера в полуфинале Лиги Европы

Антонио Конте подвел итоги полуфинального противостояния.

Главный тренер итальянского "Интера" Антонио Конте прокомментировал разгромную победу над "Шахтером" в полуфинале Лиги Европы.

Слова Конте приводит официальный сайт "Шахтера".

"Все мы удовлетворены и довольны. Так и должно быть. Я видел, как мои футболисты играли на таком высоком уровне, в матче, где не было фаворита. Повторюсь, "Шахтер" для меня - команда с большими, талантливыми игроками, которые могли создать нам сложности. "Интер" на протяжении всего матча проявлял целеустремленность и готовность", - сказал Конте.

Читайте такжеШахтер потерпел сокрушительное поражение от Интера в полуфинале Лиги Европы (фото)

"Мы прессинговали "Шахтер" в течение всего поединка для того, чтобы противник не владел мячом. Мы присутствовали во всех зонах поля и прессинговали", - добавил тренер.

Он также ответил на вопрос о том, чего не хватило "Шахтеру", чтобы матч получился более равным:

"Мы, наверное, застали "Шахтер" врасплох на основе того качества игры, которое показали. Я не думаю, что "горнякам" чего-то не хватило, чтобы показать свой талант. Считаю, мои подопечные на сто процентов заслуживают такой победы. На мой взгляд, они идеально играли со всех точек зрения. Мы пытались сделать так, чтобы сильные качества "Шахтера" не проявлялись, а проявлялись слабые. Я удовлетворен этим поединком. Получил большое удовольствие, видя, как мои футболисты действуют против таких талантливых игроков "Шахтера".

"Мы добились счета 5:0 в противостоянии с такими хорошими футболистами и таким хорошим тренером", - подытожил Конте.

Лига Европы: путь "Шахтера" подошел к концу

"Шахтер" проиграл "Интеру" со счетом 0:5 и покинул Лигу Европы

"Шахтер" в третий раз в своей истории играл в полуфинале турнира. "Горняки" упустили возможность во второй раз сыграть в финальном поединке Лиги Европы/Кубка УЕФА.

УНИАН вел онлайн-трансляцию матча "Интер" - "Шахтер".

В финальном матче "Интер" сыграет с испанской "Севильей", которая в своем полуфинале победила "Манчестер Юнайтед" (2:1). Решающий поединок состоится 21 августа в Кельне.

"Шахтер" потерпел первое поражение в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру взял ответственность за поражение на себя.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь