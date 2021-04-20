Футболисты планируют обсудить целесообразность создания Суперлиги.

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон созвал капитанов других команд лиги, чтобы обсудить создание Суперлиги. В частности, игроки хотят подготовиться к вопросам масс-медиа, которые будут неизбежно поставлены в ближайший уик-энд.

Об этом сообщает авторитетный журналист из Daily Mail Майк Киган в своем Twitter.

Лидер чемпионов Англии хочет, чтобы на этом заседании капитаны команд выработали единую позицию в отношении к созданию европейской Суперлигы.

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Создание Суперлиги: что известно

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Автор: Артем Будрин