Джордан Хендерсон / фото REUTERS
Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон созвал капитанов других команд лиги, чтобы обсудить создание Суперлиги. В частности, игроки хотят подготовиться к вопросам масс-медиа, которые будут неизбежно поставлены в ближайший уик-энд.
Об этом сообщает авторитетный журналист из Daily Mail Майк Киган в своем Twitter.
Лидер чемпионов Англии хочет, чтобы на этом заседании капитаны команд выработали единую позицию в отношении к созданию европейской Суперлигы.
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Создание Суперлиги: что известно
- 12 топ-клубов Европы объявили о создании Суперлиги Европы. Это английские "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Арсенал", "Челси" и "Тоттенхэм", испанские "Реал", "Барселона" и "Атлетико", а также итальянские "Ювентус", "Милан" и "Интер".
- Старт турнира намечен на август. В нем сыграют 20 клубов - 15 клубов-учредителей (еще три присоединятся к турниру позже) и 5 клубов, отобранных по итогам выступлений в сезоне. Матчи будут проходить в середине недели. Команды будут разбиты на две группы, в плей-офф выйдут по пять сильнейших (три - сразу в 1/4 финала, две - в 1/8).
- Главой Суперлиги стал президент "Реала" Флорентино Перес.
- Согласно планам, каждый клуб-участник Суперлиги должен получить 350 миллионов евро.
- УЕФА категорически против создания Суперлиги и уже пригрозил клубам и игрокам дисквалификациями. ФИФА заявила, что "не одобряет" создание Суперлиги.
- Клубы Суперлиги пригрозили судом в ответ на потенциальные санкции.
- Президент УЕФА Александер Чеферин уже успел предупредить игроков, что за участие в Суперлиге будет запрет играть за национальные сборные, а также подчеркнул, что "идея Суперлиги - это плевок в лицо всем любителям футбола".
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