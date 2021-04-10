Габриэль Рохас забил эффектным ударом через себя.

Футболист "Сан-Лоренсо" Габриэль Рохас забил гол, который может претендовать на лучший мяч года.

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Это произошло в матче 9-го тура чемпионата Аргентины против "Платенсе".

На 75-й минуте матча Рохас получил передачу, находясь на линии штрафной. Первым касанием он принял мяч на грудь, а вторым эффектно пробил "ножницами" с левой ноги.

Это мяч в итоге оказался решающим - Рохас сделал счет 3:2, а "Сан-Лоренсо" в итоге победил со счетом 4:2.

Видео было опубликовано на YouTube-канале Liga Profesional de Futbol de la AFA.

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Автор: Антон Дударь