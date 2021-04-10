Футболист "Сан-Лоренсо" Габриэль Рохас забил гол, который может претендовать на лучший мяч года.
Читайте такжеФутболист сборной Украины забил сказочный гол за бельгийский клуб (видео)
Это произошло в матче 9-го тура чемпионата Аргентины против "Платенсе".
На 75-й минуте матча Рохас получил передачу, находясь на линии штрафной. Первым касанием он принял мяч на грудь, а вторым эффектно пробил "ножницами" с левой ноги.
Это мяч в итоге оказался решающим - Рохас сделал счет 3:2, а "Сан-Лоренсо" в итоге победил со счетом 4:2.
Видео было опубликовано на YouTube-канале Liga Profesional de Futbol de la AFA.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Червячком: бельгийский футболист забил шедевр, а затем шокировал празднованием (видео)
- Претендент на лучший гол года: в Англии футболист невероятно эффектно забил пяткой (видео)
- Не забил в пустые ворота: футболист из бывшей команды Реброва допустил невероятный промах (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram