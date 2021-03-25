Дидье Дешам прокомментировал ничью с украинской сборной.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам дал свои комментарии после ничьей в матче 1-го тура отбора на ЧМ-2022 против Украины (1:1).

Дешама цитирует официальный сайт УАФ.

"Конечно, я недоволен результатом поединка. В первой половине игры мы имели преимущество и много и остро атаковали. Но соперник очень хорошо защищался. Мы пересмотрели около двадцати матчей сборной Украины, но впервые увидели ее в такой манере игры. Я не критикую тактику Шевченко. Он сделал свой выбор и получил положительный для его команды результат", - заявил Дешам.

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"Да, я знаю, что моя команда сейчас не в лучших кондициях. Здесь целый ряд причин. Но я не оправдываюсь. Всегда трудно бороться с соперником, который настолько плотно защищается. Мы получили только балл. Но уже в воскресенье в Казахстане все будет другим: игра, погода, соперник...", - добавил тренер.

Напомним, тренерский штаб сборной Украины выставил на игру оборонительную схему с тремя центральными защитниками.

Франция - Украина: итоги матча

Матч Франция - Украина завершился со счетом 1:1. На гол Антуана Гризманна украинцы ответили ударом Сергея Сидорчука, после которого мяч влетел в сетку рикошетом от Преснеля Кимпембе. Сперва мяч был записан, как автогол, но позже УЕФА переписал его на Сидорчука.

Франция и Украина встречались в 11-й раз в истории. Вничью команды сыграли в четвертый раз (у Украины - одна победа и шесть поражений).

Лучшим игроком матча по версии WhoScored признан Антуан Гризманн (оценка - 7,9). У Украины - Николай Матвиенко (оценка - 7,7).

Сборная Украины за матч не нанесла ни одного удара в створ (всего - 4 удара). У Франции - 18 ударов (3 - в створ ворот).

Александр Зинченко стал самым молодым капитаном в истории сборной Украины (24 года и 98 дней).

Свой следующий матч в отборе Украина проведет 28 марта, когда будет принимать в Киеве команду Финляндии. Франция в этот же день сыграет в Казахстане.

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Автор: Антон Дударь