12 ноября состоялись финальные матчи плей-офф квалификации Евро-2020, в ходе которых были разыграны последние четыре путевки на турнир.
На чемпионат Европы пробились сборные Венгрии, Словакии, Шотландии и Северной Македонии.
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Результаты матчей
Путь A. Венгрия - Исландия - 2:1
Путь B. Северная Ирландия - Словакия - 1:2 (доп. время)
Путь C. Сербия - Шотландия - 1:1 (4:5 по пенальти)
Путь D. Грузия - Северная Македония - 0:1
Сборная Венгрии сыграет на Евро в группе F с Португалией, Францией и Германией.
Словакия отправилась в группу E к Испании, Швеции и Польше.
Шотландия на Евро-2020 будет играть в группе D c Англией, Хорватией и Чехией.
Северная Македония попала в группу с Украиной, а также Нидерландами и Австрией.
Евро-2020: что нужно знать
- Из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы был перенесен на 2021 год, однако сохранит название "Евро-2020". Планируется, что турнир пройдет в двенадцати странах.
- В турнире примут участие 24 сборные. Жеребьевка финальной части турнира состоялась еще 30 ноября 2019 года.
- В 2021 году турнир стартует 11 июня и продлится до 11 июля - в этот день состоится финальный матч на "Уэмбли" в Лондоне.
- В УЕФА рассказали о возможности проведения Евро-2020 в одной стране.
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