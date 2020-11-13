Квалификация чемпионата Европы-2020 подошла к завершению.

12 ноября состоялись финальные матчи плей-офф квалификации Евро-2020, в ходе которых были разыграны последние четыре путевки на турнир.

На чемпионат Европы пробились сборные Венгрии, Словакии, Шотландии и Северной Македонии.

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Результаты матчей

Путь A. Венгрия - Исландия - 2:1

Путь B. Северная Ирландия - Словакия - 1:2 (доп. время)

Путь C. Сербия - Шотландия - 1:1 (4:5 по пенальти)

Путь D. Грузия - Северная Македония - 0:1

Сборная Венгрии сыграет на Евро в группе F с Португалией, Францией и Германией.

Словакия отправилась в группу E к Испании, Швеции и Польше.

Шотландия на Евро-2020 будет играть в группе D c Англией, Хорватией и Чехией.

Северная Македония попала в группу с Украиной, а также Нидерландами и Австрией.

Евро-2020: что нужно знать

Из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы был перенесен на 2021 год, однако сохранит название "Евро-2020". Планируется, что турнир пройдет в двенадцати странах.

В турнире примут участие 24 сборные. Жеребьевка финальной части турнира состоялась еще 30 ноября 2019 года.

В 2021 году турнир стартует 11 июня и продлится до 11 июля - в этот день состоится финальный матч на "Уэмбли" в Лондоне.

В УЕФА рассказали о возможности проведения Евро-2020 в одной стране.

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Автор: Антон Дударь