37-летний Горан Пандев вывел Северную Македонию на Евро / фото REUTERS

Сборная Северной Македонии стала третьим соперником сборной Украины по групповому этапу чемпионата Европы-2020.

В финале плей-офф квалификации в Пути D макендонцы в гостях со счетом 1:0 обыграли сборную Грузии. Победу македонской сборной принес гол Горана Пандева на 56-й минуте матча.

Ранее в полуфинале македонская команда обыграла сборную Косово со счетом 2:1.

Сборная Македонии впервые в своей истории пробилась на чемпионат Европы.

Македонцы дополнили группу С на Евро-2020, куда по итогам жеребьевки попали Украина, Нидерланды и Австрия.

фото REUTERS
фото REUTERS
фото REUTERS

Против Македонии Украина ранее играла четыре раза: две победы, одна ничья и одно поражение. 

Сборная Украины на Евро-2020: что нужно знать

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Автор: Антон Дударь