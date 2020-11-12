Северная Македония в борьбе за путевку на Евро-2020 обыграла Грузию.

Сборная Северной Македонии стала третьим соперником сборной Украины по групповому этапу чемпионата Европы-2020.

В финале плей-офф квалификации в Пути D макендонцы в гостях со счетом 1:0 обыграли сборную Грузии. Победу македонской сборной принес гол Горана Пандева на 56-й минуте матча.

Ранее в полуфинале македонская команда обыграла сборную Косово со счетом 2:1.

Сборная Македонии впервые в своей истории пробилась на чемпионат Европы.

Македонцы дополнили группу С на Евро-2020, куда по итогам жеребьевки попали Украина, Нидерланды и Австрия.

Против Македонии Украина ранее играла четыре раза: две победы, одна ничья и одно поражение.

Сборная Украины на Евро-2020: что нужно знать

По результатам жеребьевки Евро-2020 сборная Украины изначально получила в соперники Нидерланды, Австрию, а теперь также победителя плей-офф Лиги наций 2018-2019, которым стала Македония.

Украинская сборная проведет один матч в Амстердаме и два - в Бухаресте.

Турнир стартует для Украины 13 июня - был опубликован обновленный календарь.

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Автор: Антон Дударь