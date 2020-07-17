Австрийский клуб подписал перспективного украинского защитника Зари

Евгений Чеберко начнет выступать за ЛАСК уже со следующего сезона.

Австрийский клуб ЛАСК совершил трансфер защитника луганской "Зари" Евгения Чеберко.

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Переход игрока подтвердила пресс-служба австрийцев.

Украинский футболист подписал контракт до 2024 года и начнет выступать за новый коллектив уже со следующего сезона.

Евгений Чеберко является основным центральным защитником луганской "Зари", а также капитаном молодежной сборной Украины. 22-летний игрок может также закрыть позиции левого защитника и центрального полузащитника.

Сумма трансфера официально не уточняется, однако в YouTube-шоу "ТаТоТаке" сообщалось, что игрок обойдется ЛАСКу в 300 тысяч евро.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Заря" уступила "Динамо" и значительно ухудшила свои шансы на второе место в УПЛ и завоевание путевки в Лигу чемпионов.

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