Третий тур чемпионата Украины откроется матчем в Днепре.

В стартовом матче 3-го тура Украинской Премьер-лиги "Днепр-1" будет принимать "Мариуполь".

Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча "Днепр-1" - "Мариуполь".

Начало встречи - в 19.00.

"Днепр-1" в двух стартовых турах УПЛ набрал лишь 1 очко. Команда сыграла вничью с "Ингульцом" (1:1), а затем проиграла "Олимпику" (1:3).

"Мариуполь" стартовал с разгромного поражения от "Александрии" (1:4), но во втором туре сумел обыграть "Зарю" со счетом 1:0.

В прошлом сезоне "Днепр-1" и "Мариуполь" играли друг против друга четыре раза и в каждой встрече победу удавалось одержать хозяевам поля (приазовцы выиграли 1:0 и 2:1, а днепряне побеждали 3:0 и 2:0).

УПЛ, 3-й тур

Днепр-1 - Мариуполь

Видео трансляция матча

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Автор: Антон Дударь