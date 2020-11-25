Киевское "Динамо", проиграв "Барселоне" на "Олимпийском" со счетом 0:4, установило клубный антирекорд в Кубке чемпионов/Лиге чемпионов.
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".
Это поражение стало самым крупным для "Динамо" на своем поле в рамках главного клубного турнира Европы.
Читайте также"Это наш уровень": игроки Динамо - о разгроме от Барселоны в Лиге чемпионов
До этого на своем поле "Динамо" в КЕЧ/ЛЧ семь раз проигрывало с крупным счетом, но максимум с разницей в три мяча - дважды со счетом 0:3 и четыре раза со счетом 1:4.
Отметим, что "Динамо" во второй раз в истории уступило в еврокубках со счетом 0:4. Впервые это произошло в гостях у "Манчестер Юнайтед" в 2007 году.
"Динамо" - "Барселона": итоги матча
- "Динамо", проиграв "Барселоне", потерпело третье поражение в четырех турах при одной ничьей.
- Киевляне потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. У "Динамо", как и у "Ференцвароша" - по 1 очку, "Барселона" набрала 12 очков, "Ювентус" - 9.
- Киевляне в четвертом подряд матче ЛЧ пропустили как минимум два гола.
- Мирча Луческу подвел итоги матча, назвав причины разгромного поражения.
- В рамках первого круга "Динамо" также проиграло "Барселоне" (1:2).
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram