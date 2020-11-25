Киевляне потерпели самое крупное домашнее поражение в ЛЧ.

Киевское "Динамо", проиграв "Барселоне" на "Олимпийском" со счетом 0:4, установило клубный антирекорд в Кубке чемпионов/Лиге чемпионов.

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

Это поражение стало самым крупным для "Динамо" на своем поле в рамках главного клубного турнира Европы.

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До этого на своем поле "Динамо" в КЕЧ/ЛЧ семь раз проигрывало с крупным счетом, но максимум с разницей в три мяча - дважды со счетом 0:3 и четыре раза со счетом 1:4.

Отметим, что "Динамо" во второй раз в истории уступило в еврокубках со счетом 0:4. Впервые это произошло в гостях у "Манчестер Юнайтед" в 2007 году.

"Динамо" - "Барселона": итоги матча

"Динамо", проиграв "Барселоне", потерпело третье поражение в четырех турах при одной ничьей.

Киевляне потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. У "Динамо", как и у "Ференцвароша" - по 1 очку, "Барселона" набрала 12 очков, "Ювентус" - 9.

Киевляне в четвертом подряд матче ЛЧ пропустили как минимум два гола.

Мирча Луческу подвел итоги матча, назвав причины разгромного поражения.

В рамках первого круга "Динамо" также проиграло "Барселоне" (1:2).

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Автор: Антон Дударь