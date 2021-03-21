Киевляне продолжают соревноваться за звание чемпиона Украины.

В матче 19-го тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" примет дома "Рух".

После 18 туров "Динамо" возглавляет турнирную таблицу и претендует на чемпионство. Отрыв от ближайшего преследователя - 4 очка. "Рух" на этот момент идет двенадцатым, набрав 13 зачетных пунктов.

В сезоне 2020-2021 "Динамо" и "Рух" уже встречались. Матч первого круга завершился победой команды Луческу со счетом 2:0. Тогда отличились Карлос Де Пена и Жерсон Родригес.

УПЛ, 19-й тур

Динамо - Рух

Видеотрансляция на телеканале "2+2".

Также трансляция от ютуб-канала FootballHub.

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Автор: Будрин Артем