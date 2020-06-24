Легенда Шахтера Срна получил должность в руководстве клуба

Хорват в нынешнем сезоне входил в тренерский штаб Луиша Каштру.

"Шахтер" назначил легендарного футболиста клуба Дарио Срну на должность директора по футболу.

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Об этом сообщила пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне бывший футболист входил в тренерский штаб наставника "горняков" Луиша Каштру. Теперь в клубе создана новая руководящая позиция, которую занял хорват.

"Роль директора по футболу станет одной из важных в нашем клубе, и здесь огромный опыт, талант и амбициозность, а главное - искренняя любовь Дарио к "Шахтеру" помогут ему реализовать себя и принести большую пользу клубу", - сказал генеральный директор дончан Сергей Палкин.

Сам Срна отметил, что продолжит посещать тренировки команды, но будет исполнять и новые обязанности:

"Должность очень серьезная. Самое важное, что я буду на поле. Потому что я не человек офиса, а всю жизнь был на футбольном поле. Люблю чувствовать команду, чувствовать тренера. За последний год я многому научился у мистера Каштру и благодарен ему за возможность помогать команде. А моя роль всегда одна - помогать "Шахтеру", помогать развитию молодых футболистов и стараться делать так, чтобы команда играла в красивый атакующий футбол.

Я должен быть на каждой тренировке, на каждой игре. Но многое в моих обязанностях поменяется. В нашем контракте много пунктов, но я всегда буду уважать клуб и выполнять все задачи, которые передо мной стоят. Сделаю все, чтобы "Шахтер" стал сильнее".

УНИАН ранее сообщал о том, что "Шахтер" после досрочной победы в УПЛ обошел "Динамо" по количеству трофеев в истории независимой Украины.

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