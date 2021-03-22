Яйцо чайки чилийской / фото YouTube Sport_Life_Travel
Веселое происшествие случилось в матче чемпионата штата Пернамбуку (Бразилия), где "Наутико" играл против "Веры Крус".
Главный судья был вынужден поставить игру на паузу из-за курьезной ситуации: на газон приземлилась птица, и снесла яйцо. Как выяснилось, это была чайка чилийская, которую очень почитают в Уругвае.
Рефери подобрал яйцо и вынес его за пределы поля. Лишь после этого команды смогли доиграть поединок. Заметим, что эта разновидность птиц широко распространена на всем южноамериканском континенте.
Читайте такжеВ раздевалку российского футбольного клуба привели медведя (видео)
Вас также могут заинтересовать новости:
- Курьез, драма и хэппи-энд: бездомный пес украл бутсу во время футбольного матча и нашел хозяина (фото, видео)
- В Африке футбольный тренер перед матчем помочился на ворота (видео)
- Сел на голову футболистке: попугай прервал тренировку женской сборной Бразилии (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram