Яйцо чайки чилийской / фото YouTube Sport_Life_Travel

Веселое происшествие случилось в матче чемпионата штата Пернамбуку (Бразилия), где "Наутико" играл против "Веры Крус".

Главный судья был вынужден поставить игру на паузу из-за курьезной ситуации: на газон приземлилась птица, и снесла яйцо. Как выяснилось, это была чайка чилийская, которую очень почитают в Уругвае.

Рефери подобрал яйцо и вынес его за пределы поля. Лишь после этого команды смогли доиграть поединок. Заметим, что эта разновидность птиц широко распространена на всем южноамериканском континенте.

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Автор: Будрин Артем