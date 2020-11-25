Португальский специалист считает, что команда сыграла лучше, чем в первом поединке.

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал разгромное поражение от менхенгладбахской "Боруссии" (0:4) в Лиге чемпионов.

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Специалист дал свою оценку минувшей игре в эфире телеканала "Футбол 2".

Тренер заявил, что в этот раз команда выглядела лучше, чем в первом матче с "Боруссией" (0:6) в начале ноября:

"В первом матче, без всяких сомнений, "Боруссия" была лучше нас и заслужила разницу в 6 мячей. В первом матче мы не существовали на поле, но я не буду повторяться и анализировать предыдущую встречу.

В этом матче было по-другому. Да, были определенные хрупкости с нашей стороны, особенно при стандартных положениях. Но в этом матче нам удалось владение мячом в 53 процента, больше угловых, больше на 37 атак, чем у "Боруссии". По опасным атакам было 38-38. Здесь более сбалансированная игра".

Каштру также отметил плохую реализацию своих подопечных:

"Соперник оформил 6 ударов по нашим воротам, забил с них 4 мяча. Нам не хватило завершения атак. Но отражает ли разница в 4 мяча эту игру - нет. Разница в 6 голов в первом матче - справедлива, сегодня в 4 - нет.

"Боруссия" смогла создать больше моментов, была более эффективна. Результат всегда отражает то, какая была игра, сколько было забито и пропущено. Не буду говорить, заслуженная или незаслуженная победа соперника. Футбол - это голы и счет, который мы видим в конце".

"Боруссия" М - "Шахтер": итоги матча

Поединок проходил на стадионе "Боруссия-Парк" при пустых трибунах.

УНИАН вел онлайн-трансляцию матча "Боруссия" М - "Шахтер".

"Горняки" пропустили от гладбахцев десять голов в двух встречах.

"Боруссия" после четырех туров закрепилась на первом месте в группе B, набрав 8 очков. "Шахтер" остается вторым с 4 пунктами, но "Реал" (4) с "Интером" (2) свой матч в этом туре еще не сыграли.

Следующий матч в группе "Шахтер" проведет на своем поле 1 декабря против мадридского "Реала".

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Автор: Данил Слесь