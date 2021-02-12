Артем Кравец не забил с "точки", а "Коньяспор" вылетел.

Украинский форвард Артем Кравец не забил послематчевый пенальти в матче 1/4 финала Кубка Турции против "Бешикташа".

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Форвард "Коньяспора" вышел в этой игре на замену на 65-й минуте.

Основное и дополнительное время матча завершились вничью - 1:1. В серии пенальти Кравец подошел к мячу первым, но пробил бесхитростно и не сумел переиграть вратаря.

Также пенальти не реализовали еще два одноклубника украинца. "Коньяспор" в итоге проиграл в серии со счетом 2:3.

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Кравец начинал сезон в киевском "Динамо", однако он провел в клубе лишь месяц и сыграл только в одном матче. Форвард покинул киевский клуб, чтобы получать больше игровой практики и иметь шанс попасть в сборную Украины.

22 сентября форвард подписал двухлетний контракт с турецким "Коньяспором".

В текущем сезоне на счету Кравца 7 голов и 2 результативные передачи в 17 матчах за "Коньяспор" в чемпионате Турции.

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Автор: Антон Дударь