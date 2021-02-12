Артем Кравец выступает за Коньяспор с сентября / фото twitter.com/konyaspor
Украинский форвард Артем Кравец не забил послематчевый пенальти в матче 1/4 финала Кубка Турции против "Бешикташа".
Читайте такжеКруче только звезда ПСЖ: украинский форвард Кравец занял второе место в бомбардирском рейтинге
Форвард "Коньяспора" вышел в этой игре на замену на 65-й минуте.
Основное и дополнительное время матча завершились вничью - 1:1. В серии пенальти Кравец подошел к мячу первым, но пробил бесхитростно и не сумел переиграть вратаря.
Также пенальти не реализовали еще два одноклубника украинца. "Коньяспор" в итоге проиграл в серии со счетом 2:3.
Артем Кравец: выступления в сезоне 2020-2021
- Кравец начинал сезон в киевском "Динамо", однако он провел в клубе лишь месяц и сыграл только в одном матче. Форвард покинул киевский клуб, чтобы получать больше игровой практики и иметь шанс попасть в сборную Украины.
- 22 сентября форвард подписал двухлетний контракт с турецким "Коньяспором".
- В текущем сезоне на счету Кравца 7 голов и 2 результативные передачи в 17 матчах за "Коньяспор" в чемпионате Турции.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram