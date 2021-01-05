Украинский нападающий Артем Кравец помог "Коньяспору" обыграть одного из лидеров чемпионата Турции "Галатасарай" в рамках 17-го тура.
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Кравец вышел на замену на 58-й минуте матча и при счете 3:2 забил четвертый гол "Коньяспора" в компенсированное время. Форвард переиграл вышедшего из ворот голкипера.
Как выяснилось, гол Кравца стал решающим, так как через три минуты "Галатарасай" отыграл один мяч, и встреча завершилась со счетом 4:3.
Для Кравца этот гол стал седьмым в одиннадцати матчах за "Коньяспор" в текущем чемпионате Турции. Украинец отличился во втором туре подряд.
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