Повреждение украинского футболиста оказалось не слишком серьезным.

Полузащитник сборной Украины и "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко пропустит до трех недель из-за травмы, которую получил в матче Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед".

Об этом сайту zbirna.com сообщил агент футболиста Вадим Шаблий.

Читайте такжеГол Ярмоленко вошел в число лучших мячей Вест Хэма за месяц (видео)Отмечается, что повреждение оказалось не столь серьезным, как поторопились сообщить некоторые СМИ. Согласно самым худшим прогнозам врачей Ярмоленко пропустит не больше трех недель.

Таким образом, полузащитник сможет вернуться на поле к мартовским матчам сборной Украины в отборе на ЧМ-2022.

Андрей Ярмоленко: карьера в "Вест Хэме"

Ярмоленко перешел в "Вест Хэм" в 2018 году из "Боруссии" Дортмунд.

В своих двух первых сезонах в клубе украинец получал травмы, из-за которых выбывал на длительные сроки.

По итогам сезона 2019-2020 гол Ярмоленко был признан лучшим голом "Вест Хэма".

В текущем сезоне на счету украинца 20 матчей, 3 гола и 3 ассиста в составе "молотобойцев" во всех турнирах.

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Автор: Антон Дударь