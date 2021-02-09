"Вест Хэм" представил шесть лучших голов команды в январе.

Гол украинца Андрея Ярмоленко стал одним из лучших мячей "Вест Хэма", забитых в январе.

Официальный аккаунт "молотобойцев" в YouTube представил подборку лучших голов команды, включая молодежный состав, в прошлом месяце.

В число шести лучших вошел и гол Ярмоленко, забитый в матче Кубка Англии против "Донкастера". После передачи партнера по команде украинец в касание элегантно пробросил мяч мимо голкипера. В том матче Ярмоленко помог "Вест Хэму" разгромить соперника со счетом 4:0.

Андрей Ярмоленко: карьера в "Вест Хэме"

Ярмоленко перешел в "Вест Хэм" в 2018 году из "Боруссии" Дортмунд.

В своих двух первых сезонах в клубе украинец получал травмы, из-за которых выбывал на длительные сроки.

По итогам сезона 2019-2020 гол Ярмоленко был признан лучшим голом "Вест Хэма".

В текущем сезоне на счету украинца 19 матчей, 3 гола и 3 ассиста в составе "молотобойцев" во всех турнирах.

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Автор: Антон Дударь