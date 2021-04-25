Андрей Попович в своем комментарии использовал матерное слово-паразит.

Вратарь и капитан "Миная" Андрей Попович, используя нецензурную лексику, прокомментировал поражение от "Днепра-1" со счетом 0:3 в 23-м туре УПЛ.

В эфире "ПРОФУТБОЛ digital" Попович много раз использовал одно и то же матерное слово.

Сперва Попович выругался, комментируя разгромное поражение:

"Ребятам сказал: "Бл*ть, если даже вылетать из УПЛ, надо же характер, достоинство показать. Мы же не играем всю жизнь в УПЛ, что нам сейчас пофиг". Надо какое-то достоинство, характер. Я сказал, а кто услышал, кто нет - посмотрим".

Затем он остался недоволен первым таймом в исполнении команды:

"Вышли на второй тайм, можем сзади спокойно катать мяч и не бить, не терять его. В первом вышли, бл*ть, как вы говорите, в обычной ситуации не можем мяч принять, пас своему отдать, бл*ть. Не знаю, я же не могу каждому в голову залезть и узнать, что у кого. Бл*ть, не знаю, честно".

После Попович раскритиковал судейство и даже извинился за мат, но продолжил:

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"Я арбитру сказал: "Команда и так сильнее нас, бл*ть, - извиняюсь, - Ты каждый фол свистишь". Там на звук - сразу желтую чудак дает. Команда сильнее нас на голову, получается, бл*ть, там на звук - оп, желтую побежал дал. Тут скамейка "Днепра-1" что-то экает, сразу свистнул. Что вы экаете? Уже во втором тайме было, 3:0 вы нас везете без всяких проблем. Бл*ть, легкий фол, скамейка кричит, тот за свисток. На звук там бразилец или кто крикнул: "Ау", бл*ть, на тебе желтую сразу. Бл*ть, на звуки теперь будем свистеть, бл*ть. Не знаю, что сказать. Ну молодец, бл*ть".

Все стоим, смотрим, бл*ть на него, он что-то слушает", - отметил Попович, говоря про использование VAR.

Напоследок вратарь использовал нецензурное слово, говоря о возможном вылете:

"Я в своей карьере играю впервые в УПЛ, мечтал всегда играть здесь. Вышли, такой путь проделали - и в первый же сезон вылетать? Я говорю команде: "У нас больше половины команды не играло в премьер-лигах. Такой шанс дался, надо зубами цепляться за такое, бл*ть".

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Автор: Антон Дударь