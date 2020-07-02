Украинский вратарь Лунин стал лучшим игроком матча в Испании
09:59, 02 июля 2020Футбол
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Андрей Лунин вновь сумел сохранить свои ворота сухими.
Андрей Лунин получил оценку 7.7 / фото marca.com
Голкипер сборной Украины Андрей Лунин провел очередной "сухой" матч в составе испанского "Овьедо".
В 37-м туре второго по силе испанского дивизиона Сегунды Лунин сумел сохранить свои ворота сухими в матче против "Мирандеса".
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Голкипер был признан лучшим игроком матча по версии Sofascore. Он получил оценку 7,7.
Отметим, что на 89-й минуте Лунин заработал желтую карточку.
Украинец провел свой пятый сухой матч за "Овьедо", цвета которого защищает на правах аренды.
УНИАН ранее также сообщал о том, что украинец Руслан Малиновский был включен в сборную лучших игроков тура в чемпионате Италии.
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