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Украинский вратарь Лунин стал лучшим игроком матча в Испании

09:59, 02 июля 2020
Футбол
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Андрей Лунин получил оценку 7.7 / фото marca.com

В 37-м туре второго по силе испанского дивизиона Сегунды Лунин сумел сохранить свои ворота сухими в матче против "Мирандеса".

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Голкипер был признан лучшим игроком матча по версии Sofascore. Он получил оценку 7,7.

Отметим, что на 89-й минуте Лунин заработал желтую карточку. 

Украинец провел свой пятый сухой матч за "Овьедо", цвета которого защищает на правах аренды.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинец Руслан Малиновский был включен в сборную лучших игроков тура в чемпионате Италии.

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