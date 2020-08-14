Динамо может усилиться футболистом сборной Португалии - СМИ

Адриен Силва в прошлом сезоне выступал за "Монако".

Полузащитник английского "Лестера" и сборной Португалии Адриен Силва стал трансферной целью киевского "Динамо".

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Об этом сообщает Record.

По информации портала, киевляне изучают ситуацию с нынешним положением 31-летнего игрока в английском клубе. Контракт Силвы с "лисами" рассчитан до лета 2021 года.

Португалец играет на позиции центрального полузащитника, а также может действовать ближе к защите или атаке.

В прошлом сезоне Силва выступал на правах аренды за "Монако". На счету хавбека 22 матча и две результативные передачи в чемпионате Франции. Велика вероятность, что "Лестер" будет не против окончательно расстаться с опытным игроком.

В составе сборной Португалии полузащитник провел 26 матчей и забил 1 гол.

Конкуренцию "Динамо" в борьбе за португальца может составить московский ЦСКА.

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Перевод: Данил Слесь