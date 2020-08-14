Динамо может усилиться футболистом сборной Португалии - СМИ
Полузащитник английского "Лестера" и сборной Португалии Адриен Силва стал трансферной целью киевского "Динамо".
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Об этом сообщает Record.
По информации портала, киевляне изучают ситуацию с нынешним положением 31-летнего игрока в английском клубе. Контракт Силвы с "лисами" рассчитан до лета 2021 года.
Португалец играет на позиции центрального полузащитника, а также может действовать ближе к защите или атаке.
В прошлом сезоне Силва выступал на правах аренды за "Монако". На счету хавбека 22 матча и две результативные передачи в чемпионате Франции. Велика вероятность, что "Лестер" будет не против окончательно расстаться с опытным игроком.
В составе сборной Португалии полузащитник провел 26 матчей и забил 1 гол.
Конкуренцию "Динамо" в борьбе за португальца может составить московский ЦСКА.
Трансферные слухи вокруг "Динамо": последние новости
- Ранее стало известно, что "Динамо" якобы отказалось отпускать нападающего Супрягу в итальянский клуб.
- За защитником "Динамо" Виталием Миколенко следят два ведущих клуба Серии А.
- Также появлялась информация, что киевский клуб нацелен на португальского защитника.
- При этом "Динамо" уже оформило одну конкретную сделку, подписав предварительный контракт с украинцем из чемпионата Польши.
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