"Нужно быть реалистами": вратарь Динамо объяснил, почему команде лучше не играть в Лиге чемпионов

Денис Бойко считает, что "Динамо" не готово играть в главном клубном турнире Европы.

Голкипер "Динамо" Денис Бойко выразил мнение, что на данный момент уровень киевского клуба - это Лига Европы, а не Лига чемпионов.

Об этом Бойко сказал в интервью официальному сайту "Динамо".

"Конечно же, лучше выходить в Лигу чемпионов с первого места. Но, с другой стороны, выходить туда и быть мальчиками для битья... Да, для клуба попадание в ЛЧ - это хорошо, учитывая финансовые вознаграждения. Но выйти туда и проиграть все шесть матчей, чтобы нас разносили без шансов, не хотелось бы", - сказал Бойко.

"Нужно быть реалистами и здраво оценивать свои возможности. Я не скажу, что на сегодняшний день мы не готовы к этому. Но, наверное, судя по определенным моментам, иногда лучше лишний год окрепнуть и сыграть в Лиге Европы, набравшись еще больше опыта, чтобы сыгрался состав", - добавил Бойко.

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Он также подчеркнул, что каждый год в команду вливается много молодежи, у которой "нет определенного опыта игры в подобных турнирах": А матчи Лиги чемпионов - это высочайший уровень".

При этом Бойко заявил, что все же хотел бы играть в ЛЧ:

"Но я очень хочу играть в Лиге чемпионов, буду рад и готов в ней сыграть. Буду стараться делать все возможное, и вся команда будет бороться до последнего в Лиге чемпионов. Я не променял бы это на участие в Лиге Европы ради того, чтобы выходить из группы, добиваться лучших результатов".

Напомним, в сезоне 2019-2020 "Динамо" не удалось выйти из группы в Лиге Европы. В групповом этапе Лиге чемпионов киевляне в последний раз выступали еще в 2016 году.

Как сообщал УНИАН, ранее футболист "Динамо" назвал причину превосходства "Шахтера".