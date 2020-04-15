"Эту систему надо проучить": известный экс-футболист нарушил карантин в Киеве (видео)

Лучший бомбардир ЧМ-1994 Олег Саленко оказался в центре скандала.

Бывший нападающий киевского "Динамо", "Валенсии", "Рейнджерс" и других клубов Олег Саленко нарушил карантин в Киеве.

Об этом говорится в сюжете программы "Контролер" на телеканале "Украина".

50-летний Саленко во время карантина находился на футбольной площадке, где тренировал любительскую команду. В тренировке было задействовано более десяти человек. Многие из них сразу убежали с площадки, тогда как Саленко остался разговаривать с полицейскими.

"Покажи мне документы. Что запрещено?", - обратился Саленко к полицейскому.

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На вопрос, как его зовут, Саленко ответил:

"Стыдно не знать таких людей. Я вам скажу, как меня зовут. Только за мое интервью деньги надо платить. Я хочу раз проучить эту систему. Эту систему надо проучить".

Затем Саленко надел маску и сказал: "И какого хр*на мне ее одевать? Я устал с этой маской".

"У вас когда проснется совесть, что вы сейчас делаете? Дурью маетесь. Чтобы имя себе заработать?", - обратился экс-футболист к журналистке.

Вместе с Саленко на площадке также находился экс-игрок киевского ЦСКА Александр Ковтун. "Нет никакого коронавируса, ребята. Я без маски принципиально", - сказал он.

В итоге полицейские составили на Саленко протокол.

Видео доступно для просмотра на YouTube.

Напомним, Саленко становился лучшим бомбардиром чемпионата мира-1994 в составе сборной России.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что футболисту "Динамо", который раздавал маски в Киеве, подарили роскошный автомобиль.