Гол украинца Малиновского вошел в подборку лучших моментов Аталанты в сезоне (видео)
14:45, 22 марта 2020Футбол
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Полузащитник отличился в поединке против "Лечче".
Малиновский помог Аталанте разгромить Лечче / фото: twitter.com/Atalanta_BC
Серия A представила подборку лучших моментов "Аталанты" в нынешнем сезоне, включив в нее гол полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского.
Украинец забил эффектный мяч в матче 26-го тура чемпионата Италии против "Лечче", а команда из Бергамо в итоге одержала разгромную победу со счетом 7:2.
Видео опубликовал официальный YouTube-канал лиги.
Всего в нынешнем сезоне Малиновский провел 31 матч, забил пять голов и отдал два ассиста во всех турнирах. "Аталанта" занимает четвертое место в турнирной таблице, но чемпионат Италии находится на паузе из-за пандемии коронавируса.
УНИАН ранее сообщал о том, что в "Аталанте" от коронавируса умерло уже четыре сотрудника.
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