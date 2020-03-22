Гол украинца Малиновского вошел в подборку лучших моментов Аталанты в сезоне (видео)

Полузащитник отличился в поединке против "Лечче".

Серия A представила подборку лучших моментов "Аталанты" в нынешнем сезоне, включив в нее гол полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского.

Украинец забил эффектный мяч в матче 26-го тура чемпионата Италии против "Лечче", а команда из Бергамо в итоге одержала разгромную победу со счетом 7:2.

Видео опубликовал официальный YouTube-канал лиги.

Всего в нынешнем сезоне Малиновский провел 31 матч, забил пять голов и отдал два ассиста во всех турнирах. "Аталанта" занимает четвертое место в турнирной таблице, но чемпионат Италии находится на паузе из-за пандемии коронавируса.

УНИАН ранее сообщал о том, что в "Аталанте" от коронавируса умерло уже четыре сотрудника.