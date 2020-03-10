Ливерпуль - Атлетико: где смотреть матч Лиги чемпионов

В Англии пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

11 марта на стадионе "Энфилд" пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Атлетико".

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Ливерпуль - Атлетико.

Начало встречи - в 22.00.

В прямом эфире противостояние английского и испанского клубов будет транслировать телеканал "Футбол 2".

Напомним, в первом матче, который прошел в Мадриде, "Атлетико" удалось одержать победу со счетом 1:0.

"Ливерпуль" является действующим победителем Лиги чемпионов.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что матч Лиги чемпионов "Барселона" - "Наполи" пройдет без зрителей.