Ливерпуль - Атлетико: где смотреть матч Лиги чемпионов
21:40, 10 марта 2020Футбол
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В Англии пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
Атлетико - Ливерпуль / REUTERS
11 марта на стадионе "Энфилд" пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Атлетико".
УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Ливерпуль - Атлетико.
Начало встречи - в 22.00.
В прямом эфире противостояние английского и испанского клубов будет транслировать телеканал "Футбол 2".
Напомним, в первом матче, который прошел в Мадриде, "Атлетико" удалось одержать победу со счетом 1:0.
"Ливерпуль" является действующим победителем Лиги чемпионов.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что матч Лиги чемпионов "Барселона" - "Наполи" пройдет без зрителей.
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