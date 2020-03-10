РБ Лейпциг - Тоттенхэм: где смотреть матч Лиги чемпионов

Немецкий клуб попытается пройти финалиста прошлого розыгрыша турнира.

Во вторник, 10 марта, в ответном матче 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов немецкий "РБ Лейпциг" будет принимать английский "Тоттенхэм"

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Матч начнется в 22.00.

В прямом эфире в Украине трансляция поединка будет доступна на телеканале "Футбол 2".

Первый поединок команд в Лондоне завершился поражением хозяев со счетом 0:1. Единственный мяч с пенальти на 58-й минуте забил лучший бомбардир "Лейпцига" Тимо Вернер.

Для немецкого клуба это дебютный выход в плей-офф Лиги чемпионов, а вот "шпоры" в прошлом сезоне дошли до финала турнира, в котором уступили "Ливерпулю" - 0:2.

У немцев нет серьезных проблем с составом. У "Тоттенхэма" целый ряд ключевых игроков остается в лазарете - команде не помогут главные звезды атаки Сон Хын Мин и Гарри Кейн.

УНИАН ранее сообщал о том, где смотреть матч Лиги чемпионов между "Валенсией" и "Аталантой".