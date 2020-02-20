"С VAR не повезло": игроки Шахтера поделились впечатлениями от победы над Бенфикой

Команда добыла минимальное преимущество перед ответной игрой в Лиссабоне.

Футболисты "Шахтера" прокомментировали домашнюю победу над "Бенфикой" (2:1) в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

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Игроки "горняков" поделились эмоциями в эфире телеканала "Футбол 1".

Автор первого гола Алан Патрик уверен, что в Португалии "Шахтер" будет выглядеть лучше:

"Сложно было играть после паузы, но мы хорошо провели сборы. Команда хорошо себя показала как физически, так и технически. Будем набирать нашу самую лучшую форму. В Лиссабоне мы будем еще лучше.

Могли забить больше, но все равно это победа, какое-то преимущество есть, но ничего еще не решено. В гостях будет сложно, но я верю в команду на сто процентов".

Виктор Коваленко, который принес "горнякам" победу, признался, что гол посвятил близким:

"Забитый гол посвятил родителям. Рад помочь команде. Главное, что сделали шаг вперед. Теперь нас ждет матч в Португалии. Лучше бы не пропустили, а выиграли 1:0. теперь надо победить в гостях.

"Шахтеру" в Лиге чемпионов с VAR не повезло, теперь здесь миллиметровый офсайд. Но ничего, будем продолжать играть".

Николай Матвиенко отметил, что дончане переиграли соперника тактически:

"Сложно было, когда португальцы перехватили инициативу. Когда ты контролируешь ход встречи, то легче играть. Поэтому концовки таймов были сложными. Еще будет ответный матч. В Лиссабоне будет сложно, пока ничего не ясно в нашем противостоянии.

Больше тактически обыграли соперника: правильно располагались на поле, контролировали мяч, создавали моменты".

Ответный поединок команды проведут в Лиссабоне 27 февраля.

УНИАН ранее сообщал о том, что итоги матча в Харькове подвел главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру.