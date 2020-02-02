Впервые в карьере: Зинченко получил красную карточку в матче АПЛ (видео)

После удаления украинца "Ман Сити" не удалось удержать даже ничью.

В центральном поединке 25-го тура английской Премьер-лиги "Тоттенхэм" принимал "Манчестер Сити".

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Поединок завершился победой хозяев со счетом 2:0.

На 42-й минуте украинский футболист "горожан" Александр Зинченко получил желтую за неспортивное поведение, а на 61-й минуте за фол арбитр удалил украинца.

Стоит отметить, что для Зинченко эта красная карточка стала первой в карьере. Александр стал вторым украинцем в истории АПЛ, который был удален. До него это случалось в 2002-м году с Олегом Лужным в составе лондонского "Арсенала".

Первая желтая Зинченко

Момент удаления Зинченко

Спустя две минуты после удаления украинца Стивен Бергвейн ударом из-за пределов штрафной вывел "шпор" вперед, а затем окончательный счет установил Сон Хын Мин - 2:0.

В активе у "Ман Сити" осталось 51 очко и второе место в турнирной таблице АПЛ с отставанием от "Ливерпуля" на 22 пункта.

УНИАН ранее сообщал о том, что Зинченко пересек историческую отметку подписчиков в Instagram.