Впервые в карьере: Зинченко получил красную карточку в матче АПЛ (видео)
В центральном поединке 25-го тура английской Премьер-лиги "Тоттенхэм" принимал "Манчестер Сити".
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Поединок завершился победой хозяев со счетом 2:0.
На 42-й минуте украинский футболист "горожан" Александр Зинченко получил желтую за неспортивное поведение, а на 61-й минуте за фол арбитр удалил украинца.
Стоит отметить, что для Зинченко эта красная карточка стала первой в карьере. Александр стал вторым украинцем в истории АПЛ, который был удален. До него это случалось в 2002-м году с Олегом Лужным в составе лондонского "Арсенала".
Первая желтая Зинченко
Момент удаления Зинченко
Спустя две минуты после удаления украинца Стивен Бергвейн ударом из-за пределов штрафной вывел "шпор" вперед, а затем окончательный счет установил Сон Хын Мин - 2:0.
В активе у "Ман Сити" осталось 51 очко и второе место в турнирной таблице АПЛ с отставанием от "Ливерпуля" на 22 пункта.
УНИАН ранее сообщал о том, что Зинченко пересек историческую отметку подписчиков в Instagram.