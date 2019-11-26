В логове монстра: анонс матча Манчестер Сити - Шахтер

"Горняки" сыграют с чемпионом Англии на выезде.

Во вторник, 26 ноября, английский "Манчестер Сити" будет принимать на своем поле донецкий "Шахтер" в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Манчестер Сити - Шахтер.

Начало поединка - в 22:00.

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"Манчестер Сити"

"Горожане" могли гарантировать себе выход в плей-офф еще в прошлом туре, но для этого надо было обыграть "Аталанту", а итальянцам дома удалось взять ничью - 1:1.

Попытка номер два досрочно выйти из группы - в игре с украинским чемпионом. Первая игра команд в Харькове завершилась победой гостей со счетом 3:0. Вообще "Шахтеру" лишь однажды удалось взять очки против "Сити" (2:1), и было это еще два года назад в последнем туре группового этапа, когда Гвардиола дал шанс резервистам.

Наставник манчестерцев прямо заявил, что это отличный шанс завершить дело, поэтому англичане будут идти вперед и стараться победить. Это позволит набрать 13 очков и уже точно выиграть группу.

В английской Премьер-лиге у "Ман Сити" хватает проблем - команда занимает всего третье место и отстает от "Ливерпуля" на целых девять очков. Однако о спаде говорить не стоит, ведь в прошлом туре команда сумела победить неуступчивый "Челси" - 2:1.

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"Шахтер"

Про УПЛ "горняки" уже могут в принципе забыть в хорошем смысле этих слов. Дело в том, что дончане опережают киевское "Динамо" уже на 13 очков - этого вряд ли может не хватить для чемпионства.

Увеличить отрыв удалось благодаря победе над "Динамо" (1:0) в Харькове, а в минувшем туре дончане без особых проблем разгромили "Львов" - 4:1.

В четвертом туре Лиги чемпионов команда Луиша Каштру чудом ушла от поражения в игре с загребским "Динамо" (3:3), когда Андрей Пятов покинул свои ворота и пошел в атаку, заработав пенальти на последних минутах игры.

Заряд положительных эмоций команда получила, но это не меняет факта сложной ситуации в группе. "Горняки" опережают хорватов только по дополнительным показателям, поэтому им очень нужна хотя бы ничья в Англии, ведь в последнем туре еще играть с "Аталантой".

Травмы и дисквалификации

У дончан сейчас хватает проблем с составом. Из-за дисквалификации в Англию не полетел Марлос. Также в заявке не оказалось капитана команды Тайсона, у которого травма. Не совсем понятно, в какой форме после возвращения из лазарета находятся Евгений Коноплянка и Манор Соломон.

У "Ман Сити" после операции восстанавливается Александр Зинченко, также в лазарете давно находятся Лерой Сане и Эмерик Ляпорт, а теперь эту компанию пополнил Серхио Агуэро. Тем не менее, у Гвардиолы приличная глубина состава, чтобы компенсировать эту потерю.

Ориентировочные составы

"Манчестер Сити": Эдерсон, Канселу, Стоунз, Фернандиньо, Анхелиньо, Фоден, Гюндоган, Де Брюйне, Б. Силва, Жезус, Стерлинг

"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Алан Патрик, Степаненко, Тете, Коваленко, Коноплянка, Мораес

Слова перед матчем

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола:

"Шахтер" нас хорошо знает, мы их хорошо знаем. Конечно, будем готовиться. Посмотрим, в какой будем форме после тяжелого матча с "Челси". Покажем свой лучший футбол. Хотим поехать в Загреб, обеспечив выход в плей-офф".

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру:

"Играть с такой командой, конечно, очень сложно. Но мы проанализировали матч первого тура в Харькове и постараемся показать наш футбол. Мы приехали сюда не для того, чтобы сесть, закрыться, играть только от обороны и ожидать постоянные атаки "Сити". Нет, это не является частью нашего ДНК. Мы знаем, что будет сложно, но постараемся вскрыть правильные зоны и найти правильные пути к воротам соперника".

Арбитр

Судить матч будет бригада арбитров из Словении во главе со Славко Винчичем.