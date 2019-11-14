Останется в клубе: Ворскла отправила в отставку главного тренера
17:39, 14 ноября 2019Футбол
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Виталий Косовский покинул свой пост.
Косовский тренировал Ворсклу с марта / фото: ФК Ворскла
Полтавская "Ворскла" отправила в отставку главного тренера Виталия Косовского.
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Об этом сообщила пресс-служба клуба УПЛ.
При этом специалист останется в структуре клуба на другой должности. Что касается нового главного тренера, то его имя полтавчане объявят позже.
Косовский возглавил "Ворсклу" в марте, а до этого работал с молодежной командой клуба. После 14 туров нынешнего сезона УПЛ команда занимает последнее место, набрав 8 очков.
В прошлом туре Премьер-лиги "Ворскла" уступила прямому конкуренту в борьбе за выживание "Львову" - 0:2. В следующем туре команда сыграет на выезде с "Днепром-1".
УНИАН ранее сообщал о том, что знаменитый французский футболист возглавил канадский клуб.
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