Александрия - Сент-Этьен: где смотреть матч Лиги Европы

Команда Шарана будет принимать французов во Львове.

В четверг, 7 ноября, на стадионе "Арена Львов" "Александрия" сыграет против французского "Сент-Этьена" в четвертом туре группового этапа Лиги Европы.

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Начало встречи - в 22:00.

Трансляция поединка "Александрия" - "Сент-Этьен" состоится в прямом эфире на телеканале "Футбол 1".

В прошлом туре группы I команды также играли между собой - матч во Франции завершился вничью со счетом 1:1. Оба коллектива набрали по 2 очка и делят 3-4 места в квартете.

УНИАН ранее сообщал о том, что перед матчем против "Сент-Этьена" "Александрия" в УПЛ обыграла "Мариуполь".