Александрия - Сент-Этьен: где смотреть матч Лиги Европы
16:00, 06 ноября 2019Футбол
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Команда Шарана будет принимать французов во Львове.
Во Франции Александрия сумела удержать ничью / фото: ФК Александрия
В четверг, 7 ноября, на стадионе "Арена Львов" "Александрия" сыграет против французского "Сент-Этьена" в четвертом туре группового этапа Лиги Европы.
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Начало встречи - в 22:00.
Трансляция поединка "Александрия" - "Сент-Этьен" состоится в прямом эфире на телеканале "Футбол 1".
В прошлом туре группы I команды также играли между собой - матч во Франции завершился вничью со счетом 1:1. Оба коллектива набрали по 2 очка и делят 3-4 места в квартете.
УНИАН ранее сообщал о том, что перед матчем против "Сент-Этьена" "Александрия" в УПЛ обыграла "Мариуполь".
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