Польско-украинский футболист не пожал руку сопернику, который назвал его "бандеровцем" (видео)

Тарас Романчук проигнорировал протянутую руку соперника перед началом матча чемпионата Польши.

Полузащитник клуба "Ягеллония" Тарас Романчук, который в 2018 году сменил гражданство с украинского на польское, демонстративно отказался от рукопожатия с капитаном "Вислы" Домиником Фурманом.

Инцидент произошел перед началом матча 13-го тура чемпионата Польши.

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Романчук пожал руки арбитрам, однако проигнорировал протянутую руку Фурмана.

Бывший украинец также не стал жать руку сопернику, когда все игроки обменивались рукопожатиями.

Дело в том, что в феврале во время матча между "Вислой" и "Ягеллонией" на поле произошла потасовка, в ходе которой Фурман что-то сказал Романчуку. После игры экс-украинец сказал, что Фурман назвал его "бандеровцем". Польский футбольный союз расследовал инцидент, после чего оба футболиста пообещали, что подобное не повторится.

Отметим, что всю свою карьеру на профессиональном уровне Романчук проводит в Польше. В прошлом году он дебютировал за польскую сборную.

УНИАН ранее также сообщал о том, что тренер турецкой команды побил футболистов в перерыве матча.