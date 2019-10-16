"Россия заходит в Украину, как домой": итальянский журналист указал на двойные стандарты УЕФА

УЕФА может перенести финал Лиги чемпионов из Турции, но отдает право на проведение финального матча России.

Журналист авторитетного итальянского издания La Gazzetta dello Sport Фабио Ликари прокомментировал ситуацию с возможным переносом финала Лиги чемпионов-2019 из Стамбула.

УЕФА рассмотрит призывы перенести финал ЛЧ из Стамбула в связи с военной операцией турецкой армии в Сирии.

По мнению Ликари, в таком случае крупные соревнования не должны проходить и в ряде других стран. В том числе журналист напомнил о том, что Россия ведет войну с Украиной.

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"Нам бы хотелось, чтобы это распространилось и на Россию, которая заходит в Украину, как к себе домой, а также на Китай, который систематически проводит репрессии в отношении Тибета, на Саудовскую Аравию, которая игнорирует элементарные свободы человека и убивает журналиста Хашшоги, на США, которые бросили курдов, на Египет, который убил итальянского студента Реджени.

Кроме того, на Ирландию и Люксембург, которые стали налоговыми штаб-квартирами для международных компаний, разоряющих работников. В конце концов на все те государства, которые нарушают права человека. На все. В то же время в таком случае мы рискуем тем, что следующий финал придется организовывать на Луне", - написал Ликари в своей колонке на gazzetta.it.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что УЕФА отдал Санкт-Петербургу право на проведение финала Лиги чемпионов в 2021 года.