Десна - Олимпик: видеообзор матча УПЛ
18:58, 05 октября 2019Футбол
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Вторая команда чемпионата принимала аутсайдера.
Десна проведет домашний матч / фото: ФК Десна
В рамках 10-го тура чемпионата Украины по футболу в Чернигове прошел матч между "Десной" и "Олимпиком".
Встреча завершилась минимальной победой хозяев поля - 1:0. Единственный мяч на 90-й минут забил Артем Фаворов.
Отметим, что с 65-й минуты гости играли в меньшинстве.
Видеообзор матча
Десна - Олимпик - 1:0. Обзор матча
Полное видео матча
FootballHub
УНИАН ранее также сообщал о том, где смотреть матчи 10-го тура УПЛ.
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