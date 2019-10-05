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Десна - Олимпик: видеообзор матча УПЛ

18:58, 05 октября 2019
Футбол
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Десна проведет домашний матч / фото: ФК Десна

Встреча завершилась минимальной победой хозяев поля - 1:0. Единственный мяч на 90-й минут забил Артем Фаворов.

Отметим, что с 65-й минуты гости играли в меньшинстве.

Видеообзор матча

Полное видео матча

FootballHub

УНИАН ранее также сообщал о том, где смотреть матчи 10-го тура УПЛ.

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Теги: #Десна#УПЛ#Олимпик