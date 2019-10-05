Десна - Олимпик: видеообзор матча УПЛ

Вторая команда чемпионата принимала аутсайдера.

В рамках 10-го тура чемпионата Украины по футболу в Чернигове прошел матч между "Десной" и "Олимпиком".

Встреча завершилась минимальной победой хозяев поля - 1:0. Единственный мяч на 90-й минут забил Артем Фаворов.

Отметим, что с 65-й минуты гости играли в меньшинстве.

Видеообзор матча

Полное видео матча

FootballHub

УНИАН ранее также сообщал о том, где смотреть матчи 10-го тура УПЛ.