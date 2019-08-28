"Прыгнуть выше головы": Скрипник считает, что Заря способна пройти Эспаньол

Специалист верит, что у луганчан будут шансы в домашнем поединке.

Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник поделился ожиданиями от ответного поединка раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против "Эспаньола".

Наставника цитирует пресс-служба украинского клуба.

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"Мы прекрасно понимаем против кого играем. Знаем, что завтра будет полный стадион. И мы очень хотим прыгнуть выше головы, порадовав наших болельщиков хорошей игрой и, по возможности, пройти дальше. Выиграв у такого соперника можно стать героями.

Эта игра для нас самая важная из тех, которые были. Да, мы играли с "Будучностью" и ЦСКА, но завтрашний матч будет ключевым. Мы не хотим разочаровать болельщиков.

Нам очень нужен был эмоциональный подъем после поражений от "Александрии" и "Эспаньола". Мы удачно сыграли на выезде с "Карпатами", получив эмоциональный заряд. И этому очень рады. Еще раз повторюсь, нам нужно прыгнуть выше головы, чтобы пройти такого хорошего и именитого соперника", - отметил Скрипник.

Также тренер назвал главную задачу на игру:

"Забить два гола, а лучше три. И не пропустить. И будет все нормально".

Поединок пройдет в четверг, 29 августа, в Запорожье на "Славутич-Арене". Первый матч в Испании завершился победой "Эспаньола" со счетом 3:1.

Матч в прямом эфире покажет телеканал УНИАН. Также трансляция будет доступна на YouTube-канале FootballHub.

УНИАН ранее сообщал, что букмекеры не верят в успех "Зари" в предстоящей игре.