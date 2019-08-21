Лига чемпионов: результаты матчей плей-офф квалификации 20 августа

Состоялись три поединка квалификации главного клубного турнира Европы.

20 августа состоялись три матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

АПОЭЛ (Кипр) - "Аякс" (Нидерланды) - 0:0

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"ЧФР Клуж" (Румыния) - "Славия" (Чехия) - 0:1

Гол: Масопуст, 28

ЛАСК (Австрия) - "Брюгге" (Бельгия) - 0:1

Гол: Ванакен, 10 (с пенальти)

Стоит отметить, что в групповом раунде Украину представит одна команда - донецкий "Шахтер". Киевское "Динамо" выбыло из борьбы в третьем раунде квалификации по итогам поединков с "Брюгге".

21 августа пройдут матчи еще в трех парах плей-офф: "Динамо" Загреб - "Русенборг", "Олимпиакос" - "Краснодар" и "Янг Бойз" - "Црвена Звезда".

УНИАН ранее также сообщал, что стала известна сумма, которую потеряло "Динамо" из-за неудач в Лиге чемпионов.