Один из лидеров Ливерпуля пропустит матч за Суперкубок УЕФА

Голкипер Алиссон не сможет выйти на поле из-за травмы.

Бразильский голкипер Алиссон Беккер не сможет помочь "Ливерпулю" в матче за Суперкубок УЕФА против "Челси".

Алиссон получил травму в матче первого тура английской Премьер-лиги против "Норвича", в котором "Ливерпуль" одержал победу со счетом 4:1.

Голкипер травмировался под занавес первого тайма и был заменен на резервного вратаря Адриана. У Алиссона диагностировали травму икроножной мышцы.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что Алиссон пропустит матч против "Ливерпуля".

"В среду он точно не сыграет", - приводит слова Клоппа официальный сайт "красных".

Матч за Суперкубок УЕФА пройдет 14 августа. В прямом эфире встречу покажет телеканал "Футбол 1".

УНИАН ранее также сообщал о том, что игрок "Манчестер Сити" феноменально спас свою команду в матче за Суперкубок Англии против "Ливерпуля".