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Один из лидеров Ливерпуля пропустит матч за Суперкубок УЕФА

14:54, 10 августа 2019
Футбол
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Алиссон Беккер / REUTERS

Алиссон получил травму в матче первого тура английской Премьер-лиги против "Норвича", в котором "Ливерпуль" одержал победу со счетом 4:1.

Голкипер травмировался под занавес первого тайма и был заменен на резервного вратаря Адриана. У Алиссона диагностировали травму икроножной мышцы.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что Алиссон пропустит матч против "Ливерпуля".

"В среду он точно не сыграет", - приводит слова Клоппа официальный сайт "красных".

Матч за Суперкубок УЕФА пройдет 14 августа. В прямом эфире встречу покажет телеканал "Футбол 1".

УНИАН ранее также сообщал о том, что игрок "Манчестер Сити" феноменально спас свою команду в матче за Суперкубок Англии против "Ливерпуля".

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Теги: #Ливерпуль#Суперкубок УЕФА