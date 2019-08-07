Лига чемпионов: результаты матчей третьего раунда квалификации 6 августа

"Ференцварош" Сергея Реброва сыграл вничью с загребским "Динамо".

6 августа состоялось пять матчей третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Киевское "Динамо" на выезде проиграло бельгийскому "Брюгге" - 0:1. "Ференцварош" под руководством Сергея Реброва и с украинцами в составе сумел добиться выездной ничьей в матче против загребского "Динамо". Читайте такжеДинамо с поражения стартовало в квалификации Лиги чемпионов (видео) Результаты всех матчей "Брюгге" (Бельгия) - "Динамо" Киев (Украина) - 1:0 АПОЭЛ (Кипр) - "Карабах" (Азербайджан) - 1:2 ПАОК (Греция) - "Аякс" (Нидерланды) - 2:2 "Динамо" Загреб (Хорватия) - "Ференцварош" (Венгрия) - 1:1 "Црвена Звезда" (Сербия) - "Копенгаген" (Дания) - 1:1 7 августа пройдут еще пять матчей третьего раунда квалификации ЛЧ. УНИАН ранее также сообщал о результатах жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов.

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