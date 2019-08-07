Лига чемпионов: результаты матчей третьего раунда квалификации 6 августа
00:44, 07 августа 2019Футбол
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"Ференцварош" Сергея Реброва сыграл вничью с загребским "Динамо".
Ференцварош сыграл вничью на выезде / фото: twitter.com/fradi_hu
6 августа состоялось пять матчей третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.
Киевское "Динамо" на выезде проиграло бельгийскому "Брюгге" - 0:1.
"Ференцварош" под руководством Сергея Реброва и с украинцами в составе сумел добиться выездной ничьей в матче против загребского "Динамо".
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Результаты всех матчей
"Брюгге" (Бельгия) - "Динамо" Киев (Украина) - 1:0
АПОЭЛ (Кипр) - "Карабах" (Азербайджан) - 1:2
ПАОК (Греция) - "Аякс" (Нидерланды) - 2:2
"Динамо" Загреб (Хорватия) - "Ференцварош" (Венгрия) - 1:1
"Црвена Звезда" (Сербия) - "Копенгаген" (Дания) - 1:1
7 августа пройдут еще пять матчей третьего раунда квалификации ЛЧ.
УНИАН ранее также сообщал о результатах жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов.
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