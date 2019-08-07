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Лига чемпионов: результаты матчей третьего раунда квалификации 6 августа

00:44, 07 августа 2019
Футбол
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Ференцварош сыграл вничью на выезде / фото: twitter.com/fradi_hu

Киевское "Динамо" на выезде проиграло бельгийскому "Брюгге" - 0:1.

"Ференцварош" под руководством Сергея Реброва и с украинцами в составе сумел добиться выездной ничьей в матче против загребского "Динамо".

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Результаты всех матчей

"Брюгге" (Бельгия) - "Динамо" Киев (Украина) - 1:0

АПОЭЛ (Кипр) - "Карабах" (Азербайджан) - 1:2

ПАОК (Греция) - "Аякс" (Нидерланды) - 2:2

"Динамо" Загреб (Хорватия) - "Ференцварош" (Венгрия) - 1:1

"Црвена Звезда" (Сербия) - "Копенгаген" (Дания) - 1:1

7 августа пройдут еще пять матчей третьего раунда квалификации ЛЧ.

УНИАН ранее также сообщал о результатах жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов.

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Теги: #Лига чемпионов#Аякс#квалификация Лиги чемпионов#Ференцварош