Лига Европы: с кем могут сыграть украинские клубы в плей-офф квалификации

Определились потенциальные соперники "Зари" и "Мариуполя".

Стало известно, с кем могут встретиться украинские "Заря" и "Мариуполь" в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы, если преодолеют третий раунд отбора.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Победитель противостояния между "Зарей" и болгарским ЦСКА в раунде плей-офф может встретиться с победителем одной из следующих четырех пар: "Спарта" - "Трабзонспор", "Фейноорд" - "Динамо" Тбилиси, АЕК - "Гент" или "Люцерн" - "Эспаньол".

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Победителя пары "Мариуполь" - АЗ в раунде плей-офф ждет встреча с победителем одной из пяти пар: "Антверпен" - "Виктория", "Брондбю" - "Брага", "Вадуц" - "Айнтрахт" Франкфурт, "Мальме" - "Зринськи" или "Партизан" - "Ени Малатьяспор".

Жеребьевка раунда плей-офф пройдет в Ньоне 5 августа.

Свой поединки в третьем раунде квалификации ЛЕ "Заря" и "Мариуполь" проведут 8 и 15 августа.

Напомним, "Мариуполь" начинает свой путь в квалификации с третьего раунда. В то же время "Заря" во втором раунде прошла черногорскую "Будучность".