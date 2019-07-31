Арендованные у Динамо футболисты принесли Днепру-1 победу на старте УПЛ (видео)

В матче первого тура "Днепр-1" выиграл у "Олимпика", одержав первую в истории клуба победу в Премьер-лиге.

В рамках первого тура украинской Премьер-лиги "Днепр-1" на "Днепр Арене" принимал "Олимпик". Встреча завершилась победой команды Дмитрия Михайленко.

Хозяева поля вышли вперед уже на 2-й минуте матча - дебютный гол за команду провел арендованный у "Динамо" Сергей Булеца.

Прошло еще семь минут, и "Днепр-1" удвоил перевес в счете. Прострел Александра Назаренко замкнул еще один игрок, контракт которого принадлежит "Динамо" - Владислав Супряга.

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Больше забитых мячей зрители не увидели.

Для "Днепра-1" эта победа стала дебютной в истории клуба в УПЛ.

"Днепр-1" - "Олимпик" - 2:0

Голы: Булеца, 2, Супряга, 9.

"Днепр-1": Клищук, Романюк (Сафронов, 90+1), Лопыренок, Логинов, Шаповал, Батагов, Когут, Чичиков, Назаренко (Загальский, 78), Булеца (Коркишко, 73), Супряга.

"Олимпик": Пеньков, Вантух, Аду, Гришко, Трубочкин (Тейшейра, 46), Завийский (Г. Пасич, 82), Цымбалюк (Драман, 58), Ксенз, Политыло, Фабиньо, Матар.

УНИАН ранее также сообщал о том, что в первом туре УПЛ волевые победы одержали "Львов" и "Колос".