Динамо - Шахтер: прогноз букмекеров на матч за Суперкубок Украины

Гранды украинского футбола в Одессе сразятся за первый трофей сезона.

28 июля на стадионе "Черноморец" в Одессе пройдет матч за Суперкубок Украины, в котором встретятся киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер".

По мнению букмекеров, чемпион и обладатель Кубка Украины "Шахтер" является фаворитом этого матча.

На победу "горняков" по итогам основного времени матча можно поставить с коэффициентом 2,20, на ничейный результат - 3,60, а на победу "Динамо" - 3,10.

На то, что "Шахтер" станет обладателем трофея, букмекеры дают коэффициент 1,67, а на итоговый успех "Динамо" - 2,21.

Напомним, для обеих команд этот матч будет первым официальным поединком в новом сезоне.

"Динамо" и "Шахтер" встретятся в матче за Суперкубок в двенадцатый раз. В предыдущих случаях киевляне побеждали шесть раз, а дончане - пять. В прошлом году обладателем трофея стало "Динамо", которое одержало минимальную победу (1:0).

Как сообщал УНИАН, матч за Суперкубок Украины пропустят два основных игрока "Динамо".