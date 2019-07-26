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Динамо - Шахтер: прогноз букмекеров на матч за Суперкубок Украины

19:44, 26 июля 2019
Футбол
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Динамо и Шахтер откроют новый сезон / фото: ФК Шахтер

По мнению букмекеров, чемпион и обладатель Кубка Украины "Шахтер" является фаворитом этого матча.

На победу "горняков" по итогам основного времени матча можно поставить с коэффициентом 2,20, на ничейный результат - 3,60, а на победу "Динамо" - 3,10.

На то, что "Шахтер" станет обладателем трофея, букмекеры дают коэффициент 1,67, а на итоговый успех "Динамо" - 2,21.

Напомним, для обеих команд этот матч будет первым официальным поединком в новом сезоне.

"Динамо" и "Шахтер" встретятся в матче за Суперкубок в двенадцатый раз. В предыдущих случаях киевляне побеждали шесть раз, а дончане - пять. В прошлом году обладателем трофея стало "Динамо", которое одержало минимальную победу (1:0).

Как сообщал УНИАН, матч за Суперкубок Украины пропустят два основных игрока "Динамо".

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Теги: #Динамо#Шахтер#Суперкубок Украины