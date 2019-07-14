"Нуждаемся в усилении": Хацкевич назвал проблемную позицию в Динамо
Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич заявил, что перед началом нового сезона хотел бы усилить атаку команды.
Слова Хацкевича приводит официальный сайт "Динамо".
"Хотелось бы еще, чтобы в атакующей линии появилась конкуренция. Потому что существуют проблемы у того же Русина со спиной. Он не всегда может работать на максимальных своих усилиях со 100% готовностью. Так что в атаке мы нуждаемся в усилении", - сказал белорусский тренер.
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Также Хацкевич объяснил, почему "Динамо" отдало в аренду двух чемпионов мира U-20: нападающего Владислава Супрягу и полузащитника Сергея Булецу.
"У Булецы и Супряги меньше игровой практики, в "Днепре" будут больше получать. Они еще моложе, это 20-летние ребята. То, что они чемпионы мира, это великолепно. Но жизнь продолжается. У нас и так достаточно молодая команда была в прошлом году".
Напомним, на данный момент в распоряжении Хацкевича есть три форварда: Фран Соль, Артем Беседин и Назарий Русин.
Как сообщал УНИАН, ранее ассистент Хацкевича Максим Шацких высказался о трудностях в общении с легионерами.