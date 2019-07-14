"Нуждаемся в усилении": Хацкевич назвал проблемную позицию в Динамо

Главный тренер "Динамо" перед стартом нового сезона хотел бы усилить атакующую линию команды.

Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич заявил, что перед началом нового сезона хотел бы усилить атаку команды.

Слова Хацкевича приводит официальный сайт "Динамо".

"Хотелось бы еще, чтобы в атакующей линии появилась конкуренция. Потому что существуют проблемы у того же Русина со спиной. Он не всегда может работать на максимальных своих усилиях со 100% готовностью. Так что в атаке мы нуждаемся в усилении", - сказал белорусский тренер.

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Также Хацкевич объяснил, почему "Динамо" отдало в аренду двух чемпионов мира U-20: нападающего Владислава Супрягу и полузащитника Сергея Булецу.

"У Булецы и Супряги меньше игровой практики, в "Днепре" будут больше получать. Они еще моложе, это 20-летние ребята. То, что они чемпионы мира, это великолепно. Но жизнь продолжается. У нас и так достаточно молодая команда была в прошлом году".

Напомним, на данный момент в распоряжении Хацкевича есть три форварда: Фран Соль, Артем Беседин и Назарий Русин.

Как сообщал УНИАН, ранее ассистент Хацкевича Максим Шацких высказался о трудностях в общении с легионерами.