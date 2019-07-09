"Не понимает - его проблемы": тренер Динамо высказался о трудностях в общении с легионерами

Максим Шацких заявил, что в "Динамо" работает много переводчиков.

Ассистент главного тренера "Динамо" Александра Хацкевича Максим Шацких высказал свое мнение о проблеме языкового барьера в киевском клубе.

Об этом Шацких сказал в интервью для YouTube-канала SportarenaTV.

Шацких ответил на слова легионеров "Динамо" Тамаша Кадара и Миккеля Дуэлунда, которые ранее заявляли, что не до конца понимают Хацкевича, так как тренер общается с игроками на русском языке.

"Какие проблемы, когда у нас куча переводчиков? Если он что-то не понимает - это его проблемы. Или пускай быстрее учит язык... За границу приезжаешь - переводчика тебе не дают", - сказал Шацких.

Тренер также добавил, что в "Динамо" у всех легионеров есть переводчики:

"Мы теорию проводим перед каждой тренировкой, обсуждаем, что мы будем делать, как мы будем делать. Рядом с легионерами сидят переводчики - английский, французский, испанский... И перед матчем во время установки есть переводчики".

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Динамо" отказалось продавать Тамаша Кадара в "Зенит".